Trekking Piscinas-Ingurtosu sul Cammino Minerario di Santa Barbara

Per il 1 Maggio vi proponiamo un trekking sul Cammino Minerario di Santa Barbara, dalle dune di Piscinas al villaggio Minerario di Ingurtosu .

Si tratta della prima parte della tappa numero 6, che prevede l'arrivo a Montevecchio , per un totale di 18 km.



Percorreremo circa 10 km partendo dalla spiaggia di Piscinas, raggiungeremo, lungo il sentiero della ex ferrovia mineraria, i resti della laveria di Naracauli, con il suo piccolo villagio, per poi raggiungere la parte alta del percorso a circa 350 metri sul livello del mare, in localita Pitzinurri, dopo due salitelle, successivamente riscenderemo verso Ingurtosu visitando la chiesa di Santa Barbara e il villaggio.



DATI TECNICI: ritrovo ore 9 presso spiaggia di Piscinas

partenza ore 9:30 distanza 10 km tempo 5 ore dislivello 400 metri



Difficolta; media (E): impegno medio, per escursionisti allenati Attrezzatura e abbigliamento: zaino e scarponi da trekking, abbigliamento comodo adatto ad una camminata.

Pranzo al sacco



Consigli alimentari: Evitare di appesantire lo stomaco assumendo dei cibi che determinerebbero una lenta digestione e ridurrebbero; efficienza fisica.



Da evitare ;assunzione di bevande alcoliche. Indispensabile una buona scorta d acqua (2 litri ameno) e/o integratori energetico-salini; Norme di comportamento: Ogni componente del gruppo durante ;escursione stare sempre dietro il Direttore di Escursione e ne dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni.