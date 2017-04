Festa di Sant'Antioco a Mogoro

La Banda Musicale di Mogoro suona per la processione in onore di Sant'Antioco,

il 30 Aprile dalle ore 10 nelle vie:

Chiesa di Sant'Antioco, Viale Trieste, Via San Francesco, Via Luigi Fois, Via Sant' Antonio, Via Roma, Piazza del Popolo, Via F.lli Cervi, Via A. Gramsci, Chiesa Parrocchiale.

Dopo la messa si riporta il Santo nella sua Chiesa.

Siete tutti invitati!

Evento su Facebook

