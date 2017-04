Enrico Ruggeri per il Primo Maggio ad Olmedo

Come ogni 1 Maggio ad Olmedo si rinnovano i festeggiamenti per la patrona del paese.

Nostra Signora di Talia , la leggenda narra che la Santa è stata trovata in un campo poco fuori dal paese, mentre contadini Olmedesi e Algheresi aravano un campo.

Visto il simulacro questi ultimi lo caricarono sul carro che in seguito sarebbe partito alla volta di Alghero, ma i buoi rifiutandosi di andare verso la città si diressero verso Olmedo.

Interpretando ciò come il volere della Santa i contadini decisero allora di portarla in paese ed è così che divenne la patrona di Olmedo.





Da allora ogni 1 Maggio per la comunità Olmedese si rinnova il legame con la Santa, quest' anno un gruppo di giovani ' 'GUASI FEDALES'' si è impegnato per l' organizzazione della festa.



Dopo il vespro solenne di domenica e le processioni del 1 e 2 maggio dove la Santa sarà accompagnata in processione per le vie del paese dai cavalieri e da gruppi in costume, il comitato ha organizzato un fine settimana ricco di eventi che si svolgeranno nell' anfiteatro comunale.



Apriranno le danze sabato 29 Aprile ore 22:00 i Riff Raff storica cover band degli AC DC



Domenica 30 ore 22:00 cabaret con Antonio Mezzancella e Soleandro .



Lunedì 1 maggio ore 22:00 ENRICO RUGGERI e i Decibel in concerto, martedì 2maggio canti a chitarra