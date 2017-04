Escursione Perda Liana

Perda Liana Perda Liana q. 1293 m.slm. l'imponente "Tacco" del territorio dell'Ogliastra visibile a grande distanza.

Torrione calcareo-dolomitico, lembo residuo di una copertura giurassica carbonatica-dolomitica più estesa. Poggia su un basamento scistoso in discordanza stratigrafica, alto 50 metri dalla base e presenta un diametro di 100 m.



Itinerario: E (Escursionistico) Dislivello: 250 m andata / rientro Lunghezza del percorso A/R: 7 km circa Arrivo sul posto con auto propria massima puntualità

Pranzo al Sacco e acqua: a carico dei partecipanti abbigliamento escursionistico adeguato, scarponi da trekking, protezione per la pioggia Il trekking si farà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti



Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni Il percorso escursionistico, non presenta particolari difficoltà, i partecipanti devono comunque essere in buono stato di salute generale ed avere un minimo allenamento alle camminate in montagna

Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.



Adesioni entro venerdì giovedi 4 maggio ore 20.00

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ISCRITTA RAS N°667 e Associata all'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE)

SA366