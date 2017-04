Escursione canyon Gorropu

Attraverso foreste primarie di lecci, sopravvissute al taglio dei carbonai nel secolo scorso, e stupendi corbezzoli, ginepri, fillirea, raggiungeremo la suggestiva gola di Gorropu con le sue alte pareti a falesia.. Gorropu. il canyon tra i più grandi d' Europa



Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà



Dislivello Totale: in discesa m 460 A / R

Lunghezza Totale: km 10 circa

Difficoltà: E - EE (alcuni tratti)

Durata: 6 ore

Attrezzatura: Scarponi da trekking (indispensabili), abbigliamento comodo e confortevole adatto alla stagione.



Importante i partecipanti dovranno organizzarsi: di almeno 2 litri di acqua- frutta- il pranzo al sacco cappello - antizanzare - cambio indumenti

Auto propria

Adatto a tutti in buono stato di salute e allenati alle camminate in montagna

Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni L'escursione si svolgerà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e se le condizioni meteo lo consentiranno

Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione, no perditempo!

Le adesioni vanno confermate telefonicamente possibilmente entro giovedi 11 maggio ore 20: tel 3479437675 Leonella, su Fb Leonella Escursioni-Trekking Guida Ambientale Escursionistica Regionale iscritta RAS n° 667 e associate AIGAE n° SA366 ....