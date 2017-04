Trekking Nebida - Masua - Porto Flavia

Trekking nel Sulcis-Iglesiente, alla scoperta della costa sud-occidentale della Sardegna, modellata dai venti occidentali, dal maestrale (qui un pò di vento non manca mai...), geologicamente la zona più antica d'Italia, spettacolari paesaggi tra spiagge e ruderi minerari (archeologia mineraria), l'azzurro del mare, potremo ammirare da vicino l'isolotto del "Pan di Zucchero" e per chi vorrà attardarsi un po di più il bellissimo tramonto sul mare in questa meravigliosa costa



Spettacolare paesaggio tra spiagge e ruderi minerari, geologicamente la zona la più antica d'Italia.

Da Nebida il sentiero seguirà la linea di costa in un mare splendido alla sinistra e all'interno un paesaggio a vegetazione bassa mediterranea dai colori magnifici delle euforbie, particolari endemismi.



Possibilità di visitare la miniera di Porto Flavia (ingresso a pagamento), in tal caso le persone interessate devono darne comunicazione anticipatamente.

Per chi non fosse interessato alla visita di Porto Flavia l'escursione può ritenersi conclusa.

Difficoltà: E/EE Durata 6 ore Altitudine (min / max): 1 - 148 m.s.l.m.

Lunghezza percorso circa 8 km

Attrezzatura: scarponi da trekking, abbigliamento comodo e confortevole adatto alla stagione - cappellino - protezione solare - costume - asciugamano leggero - infradito - antizanzare - torcia/ pila frontale - abbigliamento caldo per la notte - sacco a pelo - cambio indumenti da tenere in auto Acqua - pranzo al sacco a cura dei partecipanti Auto propria



Adatto a tutti in buono stato di salute generale e allenati alle lunghe camminate in montagna con dislivelli Il trekking si farà se si raggiungerà un numero minimo di 8 partecipanti e con condizioni meteo favorevoli Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione, no perditempo! Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.



Accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica (GAE) iscritta nel registro RAS al n° 667 e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) n° SA366 sito: www.leonellaescursionitrekking.com su facebook: Leonella Escursioni -Trekking cellulare: 3479437675