Due giorni di trekking tra terra e mare nel Supramonte di Baunei

Dopo la prima giornata di escursione, tra gole, boschi, antichi ovili ed insenature costiere, dormiremo presso un ovile gestito dai pastori che prepareranno le loro specialità alla griglia per cena.



Dormiremo in tenda sotto le stelle per poi affrontare l'escursione del giorno dopo che passerà per Punta Salinas , uno dei punti panoramici più belli della costa, per poi arrivare alla bellissima Cala Goloritzè .



I partecipanti saranno accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche professionali, regolarmente iscritte al registro regionale.





E' necessario essere in buona forma fisica e non avere problemi di salute, i percorsi sono di tipo escursionistico.

Equipaggiamento: Scarpe da trekking, giacca a vento impermeabile, cappello, crema solare, asciugamano, Sacco a pelo, materassino, lampada frontale.

Da portare: acqua e pranzo al sacco per il primo giorno di escursione, il pranzo al sacco e l'acqua per il secondo giorno verranno forniti dal pastore.

Pernottamento in tenda, fornita dall'organizzazione (chi volesse portare la sua può farlo).