Drag Show a Cagliari

Continuano gli appuntamenti di Hermaea Archeologia e Arte!

Dopo la serata Jazz con i Mambo Django dello scorso sette aprile, la conversazione dal titolo "L'umorismo popolare: Sicilia e Sardegna a confronto" con Adolfo Valguarnera e Vittorio Pilleri del 12 aprile, Hermaea apre le porte al Drag Show! Pronti per una serata frizzante in compagnia di Madame Coconchita Vasseur e Sequencè Knowles?



Si esibiranno domenica 23 aprile alle ore 21:00 negli eleganti spazi espositivi Hermaea a Cagliari in Via Santa Maria Chiara 24/A.





Correva l'anno 2004, quando, da un'idea delle dottoresse Elisabetta Gaudina e Lucia Putzu nasceva la società col sogno di condividere la cultura a 360 gradi. Sì, condividere la cultura e l'arte in tutte le sue forme ed espressioni, dalla pittura, all'archeologia, al collezionismo, alla musica, al canto, alla danza, al teatro, all'enologia.



Per questo non solo mostre! Infatti dopo la serata jazz con i Mambo Django dello scorso 7 aprile arriva un altro spettacolo. Per Hermaea il Drag Show è un'assoluta novità a cui si affaccia con entusiasmo, un evento esclusivo a cui è impossibile rinunciare, condito da tanto divertimento e la solita buona compagnia a cui ci hanno abituato le due padrone di casa Elisabetta e Lucia.



Il costo del biglietto è 10 euro, comprende spettacolo e aperitivo di benvenuto.



Per informazioni e prenotazioni chiamare i seguenti numeri 3924471378, 3383051140 oppure scrivere a hemaeasnc@gmail.com

