Trek alla Giara di Setzu e Sagra de Su Pani Saba a Sini

Intraprenderemo un percorso ad anello all'interno della Giara in territorio di Setzu. Un itinerario ancora poco battuto turisticamente e decisamente originale. L’area si trova in coincidenza del coronamento dell’altopiano, sul fianco di una delle rientranze del margine, sul quale è presente l’antico insediamento di Santa Vittoria. Il sentiero procede verso ampie zone umide i cosiddetti Pauli frequentati abitualmente da numerose specie di uccelli acquatici e dai famosi cavallini della giara,



Ci spingeremo fino alla panoramica vetta di Zeppara manna per poi riprendere la via del ritorno.





Finita l'escursione per chi fosse interessato, continueremo la giornata a Sini dove si tiene un' interessante Sagra de su Pai Saba.



Nel link il programma



Orari e punti di incontro:

-08.30 presso Mediaworld, ex S.S. 131, Sestu (Ca)

-09:00 Villamar Bar -differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico

Lunghezza: circa 12 Km su sentieri e sterrate

Tempo di percorrenza: si rientra in giornata

Difficoltà' :(T/E); sono necessari un minimo di allenamento alla camminata e una buona forma fisica DISLIVELLO: irrilevante

Punti di interesse: Pauli, cavallini giara, avifauna, insediamenti pastorali, zeppara manna, Domus de Janas

Equipaggiamenti: Scarpe da trekking , abbigliamento comodo e “a strati”, giacca impermeabile; snacks, frutta fresca o secca, acqua, pranzo al sacco

Mezzo di trasporto: auto propria (Tempo di percorrenza in auto Sestu/ Giara di Setzu circa 50 minuti)



Adesioni entro il 24/04 mattina



Maggiori info e adesioni: -mail a xtremepointsardinia@gmail.com; passulebiu@gmail.com; -cellulari: 3477607284 Viviana anche wapp



Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



L'evento è soggetto ad un numero minimo di partecipanti e può subire modifiche o cancellazione (orari, punti di incontro, ecc.) per motivi climatici, organizzativi e logistici





