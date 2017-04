A Sassari il Concerto “Note di Primavera”

Sarà la musica protagonista assoluta del Concerto “Note di Primavera” organizzato dalla LILT sez. di Sassari (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in programma domenica 23 aprile al Teatro Civico di Sassari a partire dalle 18.30.



Sul palco le Clarsech Ensemble arpiste sassaresi che contribuiscono con la loro attività alla riscoperta dell’arpa celtica in un momento in cui in tutto il mondo l’interesse verso questo antico strumento è tornato particolarmente vivo.

Angel Caria, Luciana Chessa, Gilda Dettori, Sabrina Fadda, Palmira Santoru, accompagnate da Tony Chessa al Flauto e Salvatore Rizzu al corno, eseguiranno un repertorio tratto dalle tradizioni popolari irlandesi, inglese, scozzese e bretone. Brani dal sapore medioevale, ma anche musiche della tradizione popolare sarda, sudamericana e brani classici arrangiati appositamente da arpisti di fama internazionale.



Musica e beneficenza ancora insieme in un binomio ormai vincente per la LILT , il cui scopo attraverso questo evento benefico reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Sassari e dell'Associazione Luigi Canepa, è quello di potenziare le sue ormai consolidate attività di prevenzione oncologica.