A Capoterra Presentazione del romanzo "La linea morbida e lenta"

Care lettrici e cari lettori benvenuti!

"La linea morbida e lenta" è giunta alla sua sesta presentazione e la prossima tappa sarà Poggio dei Pini, più precisamente l'ex chiesetta del complesso saggiante. Ad accoglierci ci sarà lo staff della Biblioteca Comunale di Poggio dei Pini , l'amico Alberto Floris, che presenterà il romanzo, la carissima Katia Rivano che curerà le letture e l'autrice che sarà pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità.

Vi aspettiamo come sempre numerosi e affamati di nuove proposte letterarie, sperando che possiate seguire anche voi quella linea morbida e lenta che ha conquistato l'autrice e i suoi lettori.



Una ragazza alla ricerca di sé stessa, tra agi e disagi di una vita, in un paese con una cultura diversa dalla propria, si trova davanti a una scelta importante che ne influenzerà il futuro.



In questa instabilità emotiva e lavorativa l’unica via di fuga sembra essere Graziano, un giovane scrittore a chilometri di distanza da lei, ma costantemente presente grazie al mondo virtuale dei social. Un viaggio verso Smirne e una cultura tra antiche tradizioni e voglia di emancipazione culturale e verso l’interiorità di una ragazza alla ricerca del suo centro.