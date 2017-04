Nuradha Bike: Escursione in mountain bike a Nurallao

Dopo un'anno di pausa, in collaborazione con la Proloco Nurallaese riproponiamo un escursione aperta a tutti in una altra zona: il SARCIDANO.

Il ritrovo è base di partenza dove a fine escursione è previsto il pranzo sarà a Nurallao nel parco di FUNTANA IS ARINUS.

Il paese è distante circa 80 km da Cagliari, protetto fra due colline di rocce calcaree (Cruccurìga e Tàccu), Nurallao (Nuràdha in sardo) è un centro del Sarcidano di circa 1500 abitanti



Immediatamente a nord di Nurallao, fra lussureggianti boschi di querce e lecci si estende il parco di Funtana de Is Arinus, con le cascate lungo il fiume Sarcidano a “Su craddaxioleddu”, dove le acque cristalline, precipitando nel salto omonimo rendono il luogo spettacolare e di grande attrattiva.