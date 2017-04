Programma P.I.G. Primomaggio in Gallura 2017

30 aprile

ore 12 Francesco Botteghi (dj set) p.zza V. Emanuele

ore 13 Davide Merlini (dj set) p.zza Santa Lucia

ore 14 Country Cousins (dj set) l.go Carlo Felice

ore 15 Beeside acoustic live p.zza Santa Lucia

ore 16 Claudia Aru live p.zza V. Emanuele

ore 17 Roots Sardinia (dj set) p.zza Santa Lucia

ore 18 Moses beatbox-harmonica freestyle p.zza V.

Emanuele



Laboratorio per bambini: ore 13-15 e ore 17-19 Laboratorio di riciclo creativo p.zza Santa Lucia

ore 14-18 Impastemu p.zza V. Emanuele



1 maggio

ore 11 Corso di panificazione artigianale com Massimo Bosco p.zza V. Emanuele

ore 12 Francesco Botteghi (dj set) p.zza Santa Lucia

ore 12 Davide Merlini (dj set)p.zza V. Emanuele

ore 12 Social Music (dj set) l.go Carlo Felice

ore 14 Music for cuisine solo concert di Adele Madau p.zza Santa Lucia

ore 15 Soul kitchen music&show cooking p.zza V. Emanuele

ore 16 Music for cuisine solo concert di Adele Madau

ore 16-18 Treno Clown a cura di Maurizio Giordo Gurdulu' teatro

ore 18 Music for cuisine solo concert di Adele Madau p.zza V. Emanuele



Laboratorio per bambini: ore 13-15 e ore 17-19 Laboratorio di riciclo creativo p.zza Santa Lucia

ore 14-18 Impastemu p.zza V. Emanuele



Ulteriori informazioni:

Cantine e birrifici artigianali 10 cantine e 4 birrifici artigianali sardi, la maggior parte dei quali con piccole produzioni di qualità.

Cantine presenti: Deperu Holler - Perfugas Cantina Alba & Spanedda -Sassari Tenute Faladas Cantina Perandria Pusole – Ogliastra Siddura – Luogosanto Tenuta Aini – Berchidda Tenuta Rossini – Laerru (SS) Vini Murales – Olbia Un mare divino -Berchidda Birrifici: Amistade - Harvest - Birrificio Mogorese “Balconi in Fiore”

Tutti gli abitanti del paese sono invitati a partecipare, sistemando piante e fiori nei propri balconi, sui davanzali delle finestre e agli ingressi delle abitazioni, in base al proprio estro e gusto personale. “My P.I.G.” dedicato agli scatti durante la manifestazione.

Le modalità di partecipazione si trovano sul sito dell'Associazione.