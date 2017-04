Escursione Naturalistica Guidata nel Parco Tepilora

Il Comune di Lodè , nell'ambito della manifestazione Primavera nel Cuore della Sardegna , in collaborazione con il Parco Tepilora e il Centro di Educazione Ambientale di Lodè e con la partecipazione del C.A.I. Regionale organizza un escursione naturalistica guidata all’interno del territorio comunale facente parte del Parco Naturale Regionale di Tepilora.



- PERCORSO MEDIO/FACILE

- Partenza alle ore 08.30 circa dalla Fontana de Su Cantaru il percorso proseguirà verso la Madonnina della Rose – il Monte Calvario – Punta Manna – Vedetta Tres Serras (con pranzo al sacco e un piccolo rinfresco offerto dal Comune di Lodè)

Arrivo alle ore 14.00/15.00 Fontana de Su ‘e Gasole



Al termine visita alla mostra itinerante dell’Agenzia Forestas presso Sa domo in sa Rocca (nella gradinata di Via Galileo) e passeggiata per le vie del centro storico del paese dove saranno allestiti vari laboratori etnografici.