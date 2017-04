Fiera dell'Agricoltura di Arborea 2017

Arborea fissa le date della Fiera dell'Agricoltura per il 29 e 30 aprile prossimi.



L'inaugurazione è fissata per Sabato 29 Aprile alle ore 11.00 e sarà scandita da diversi appuntamenti: la 34^ Mostra Regionale dei Bovini di Razza Bruna e Frisona Italiana a cura di ARA, APA e AIA (le Associazione di Allevatori), con il contorno di valutazioni dei capi in Fiera, sfilate e premiazioni e il sabato incontro tecnico sulle bovine da latte.



Spazi espositivi quasi al completo per la 33^ Mostra-Mercato delle Macchine e Componenti per l'Agricoltura , la 16^ Fiera Regionale Ortoflorovivaistica ed infine uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, la Sagra delle Fragole, giunta alla sua 31^ edizione , che si svolge a cura dei fragolicoltori e della Pro Loco di Arborea.



Numerosi anche gli eventi gastronomici, che oltre all'ormai consueto " A Tavola in Fiera " con i prodotti tipici locali, fissato per Domenica 30 Aprile a partire dalle 12.30, accoglieranno una novità, sempre a cura della Pro Loco: un'oasi interamente dedicata allo Street Food, che sarà possibile degustare in entrambe le giornate. Il presidente Paolo Sanneris annota con soddisfazione la concorde presenza del Sistema Arborea con la 3A, la Banca di Credito Cooperativo, la Cooperativa Produttori, presenti anche negli spazi espositivi che raccolgono interesse e adesione da parte dei visitatori. Fondamentale resta il positivo rapporto con l'Amministrazione comunale, la Giunta e la Sindaca Manuela Pintus, convinti sostenitori di questo importante evento.