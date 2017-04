Escursione tra le montagne di Villacidro alla cascata di Piscina Irgas e nella valle del Rio d’Oridda



25 Aprile Incontro alle ore 9:30 a Villacidro.

Spostamento nella foresta demaniale di Monti Mannu, luogo dell’escursione.

Dopo una breve presentazione del percorso e dei particolari sui luoghi che andremo a visitare, inizieremo la nostra camminata costeggiando il torrente Leni accompagnati dal rumore dell’acqua e dal profumo della macchia raggiungeremo la splendida cascata di Piscina Irgas dove sosteremo per il pranzo.



Il rientro sarà una bella passeggiata nel rio d’Oridda tra bosco, macchia mediterranea e prati fioriti.



Caratteristiche percorso e grado di difficoltà:

Percorso ad anello di 9 Km di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche)

dislivello massimo accumulato 275m.



Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.



Chi può partecipare: Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate di età compresa tra gli 12 e i 70 anni. I bambini di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un genitore e sono sotto la sua responsabilità.

Vi chiediamo di farci presenti particolari esigenze o problemi di salute dei partecipanti al momento della prenotazione affinché possiamo tenerne conto nell’organizzazione dell’escursione (vi garantiamo la massima privacy).



Il numero di partecipanti è limitato.

Assicurazione: Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.

Costo di partecipazione: 15 € a persona 10 € per i bambini dagli 12 ai 16 anni

Verrà corrisposto all’appello nel punto di ritrovo all’autogrill.



Famiglie composte da due genitori e più di un figlio avranno una riduzione del costo di partecipazione a 40 € per tutta la famiglia.

Pranzo: Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Consigliato un litro e mezzo d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica. Sarebbe bello che ognuno portasse qualcosa e lo condividesse per pranzare tutti insieme com’è nella nostra tradizione.

Abbigliamento consigliato: Abbigliamento a strati - Maglia traspirante; - Felpa in cotone con zip; - Giacca a vento; - Capellino per proteggere la testa dal sole; - Crema solare protettiva - Obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking con calza tecnica (alla caviglia per scongiurare possibili distorsioni) - Telo per il pranzo.



Luogo e ora di incontro: Ore 9:30 nel parcheggio di Via Sassari incrocio con Via Monti Mannu a Villlacidro; punto GPS luogo d'incontro raggiungibile con Google Maps: https://www.google.com/maps/place/39%C2%B027'00.9%22N+8%C2%B044'53.6%22E/@39.4502442,8.7460317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.4502442!4d8.7482204?hl=it



Eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente. L’evento potrebbe essere annullato per condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore sarete ad ogni modo avvisati almeno 3 giorni prima della data dell’evento.