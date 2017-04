Trekking "Li Conchi" nel territorio di Tempio Pausania

La località di Li Conchi prende il nome dai numerosi ed enormi tafoni presenti nella zona.

Con il termine Conche si intendono le grotte naturali create dall'erosione degli agenti atmosferici sui monoliti molto comuni in Gallura.



I "Conchi" rappresentano una stretta connessione tra la geologia del territorio e la recente storia dell'uomo che, in Sardegna, ha utilizzato le Conche tafonate come riparo sotto roccia e luogo di sepoltura.

Nelle cavità infatti hanno trovato riparo gli uomini fin dall'età della pietra.



Successivamente sono state utilizzate anche come sepolture e, fino agli anni settanta, come rifugio per i viandanti e per le greggi dei pastori locali durante la transumanza.



Anticamente alcune di queste grotte, chiamate Conche Fraicate, venivano chiuse con pareti di blocchetti di granito in modo da ottenere un ambiente protetto che veniva utilizzato come magazzino, ricovero per gli animali e anche come riparo per le famiglie o le singole persone dedite all'attività agropastorale.