Week-end lungo tra le cime e la costa nell'area della Foresta dei Sette Fratelli

Un invito a visitare un'area del Sud-Est dell'Isola, in cui si sta sviluppando un sistema di animazione territoriale, articolato in attività di accoglienza, accompagnamento escursionistico, eventi culturali (musica e arte) ed enogastronomici, mercatino a Km 0.



Questa è l'occasione per conoscere l'area della Foresta dei Sette Fratelli e dintorni, mete delle escursioni a cura di Stefania Contini, GAE RAS titolare "Alla scoperta di..", usufruire dell'ospitalità dei B&B del Villaggio delle Mimose, Sette Fratelli (Tel 3489305607) e La Quercia (Tel 3291887597), partecipare al Concerto-aperitivo “Classica in giardino”, organizzato alla scoperta dei giardini fioriti del Borgo di San Gregorio dall'Associazione Botteghe in piazza (Cell.

3668700210) per domenica 23, visitare il Mercatino a Km 0 che si svolge a San Gregorio domenica 23 o semplicente passeggiare per le vie del Borgo o nei sentieri della Foresta dei Sette Fratelli o utilizzare quest'area come base per splendide incursioni verso la costa sud-est.



Programma

Escursioni "Alla scoperta di..". Costo: € 15 a persona Scarpe da trekking. Adesioni al 3489305607 entro le 24 h precedenti



Sabato 22: Escursione Tra le pietre dei giganti (nuraghe e tombe di giganti).

Lunghezza: circa 10 km;

Dislivello in salita: circa 350 m;

Tempo : circa 4 ore

Partenza ore 9:45 Km 20 S.S. 125.



Domenica 23 : Escursione a Punta Ceraxa (la più alta dei Sette Fratelli)

Lunghezza: circa 10 km;

Dislivello in salita: circa 650 m;

Tempo : circa 5 ore e 30'

Partenza ore 9:45 fronte Museo del cervo, ingresso Foresta Sette Fratelli



Lunedì 24 : Escursione a Capo Ferrato

Lunghezza: circa 12 km;

Dislivello in salita: circa 400 m;

Tempo: circa 5 ore

Partenza ore 10:15 Località Capo Ferrato (Muravera)

www.allascopertadi.it