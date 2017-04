A Guspini Settimo Corso Turismo Minerario e Corso BLSD

Un nuovo corso di TURISMO MINERARIO, il settimo in 4 anni , questa volta siamo nella bellissima cornice del sito minerario di Montevecchio (nei comuni di Arbus e Guspini, Sardegna Meridionale).



Il corso 2017 ha in più un modulo opzionale sul PRIMO SOCCORSO , con certificato finale valido a termini di legge. Il corso si rivolge a tutti gli operatori del Turismo Minerario, sardi e non, come le guide o i docenti delle scuole; ma anche ai dipendenti di siti minerari.





Non abbiamo la pretesa di insegnare tutto, ci basta offrire un'insieme di concetti basilari per comprendere il funzionamento e le opportunità di visita delle aree minerarie .



Finora 120 corsisti hanno apprezzato il corso.

Per avere un'idea precisa dei tempi e degli argomenti ecco il programma (potrebbe subire qualche piccola variazione).



Per informazioni SANDRO MEZZOLANI, 335/6499233 - mezzolani@gmail.com

ATTENZIONE, chi intende fare il corso di BLSD deve confermare entro 2 settimane dal corso.

La foto è dell'amico Fabio Piccioni.



Prego leggere i 6 punti che seguono:

1) PROGRAMMA DEL CORSO 2017

Programma (fra parentesi il nome del formatore)

Sabato 13 MAGGIO – Sala didattica CEAS Montevecchio

9,00 - 9,30 registrazione, pagamento quote, consegna materiali didattici

9,30 - 11,00 CORSO DI PRIMO SOCCORSO - BLSD (prima parte)

11,00 - 11,15 pausa caffè

11,15 - 14,00 CORSO DI PRIMO SOCCORSO - BLSD (seconda parte)

14,00 - 15,00 pranzo

15,00 16,00 organizzazione di una visita in ambiente minerario (autorizzazioni, sicurezza, ecc) - (Mezzolani)

16,00 – 16,20 breve saluto rappresentante dell'Amministrazione Civica e altri sostenitori

16,20 – 17,00 elementi di giacimentologia della Sardegna (Scanu)

17,00 – 17,40 come funziona una miniera (Mezzolani)

17,40 - 18,00 pausa caffè

18,00 19,00 storia mineraria della Sardegna (Mezzolani)

19,00 – 20,00 visita al Museo della Direzione di Montevecchio (soc. Lugori)

20,00 – 20,30 sistemazione negli alloggi

20,30 – 21,30 cena al termine incontro confronto su tematiche legate al TURISMO MINERARIO, case study (Mezzolani/Scanu)



Domenica 14 maggio - Sala didattica CEAS Montevecchio

9,00 – 9,30 geografia delle aree minerarie della Sardegna (Mezzolani)

9,30 – 10,30 miniere: dal giacimento alla discarica (Scanu)

10,30 – 10,45 pausa caffè

11,00 – 15,00 Visita All'ex miniera di Montevecchio (cantiere Levante), con pranzo al sacco)

15,00 – 15,30 i siti minerari fruibili del parco geominerario (SosEnattos, F.Raminosa, Anglosarda, Porto Flavia, Galleria Henry, galleria Villamarina, grotta Santa Barbara e Museo di Serbariu), attraverso i seguenti temi comuni: Breve descrizione del sito, come si raggiunge, come si visita, durata della visita, elementi di interesse, altri potenziali beni naturali/culturali nei pressi (Mezzolani)

15,30 – 16.00 le fonti documentarie, materiali d'archivio, internet, banche dati, bibliografia (Scanu) 16,00 – 16,30 il mercato nel settore del turismo-minerario nazionale e sardo (Mezzolani)

16,30 – 17,15 Cenni di Geologia, mineralogia e palentologia della Sardegna (Scanu)

17,15 – 17,30 breve pausa caffè

17,30 – 18,30 i maggiori itinerario turistico-minerari; itinerari lungo costa da Funtanamare a Buggerru, itinerario di visita dell'area Ingurtosu-Gennamari e la Via dell'Argento (S.Mezzolani)

18,30 – 19,00 osservazioni

19,00 – 19,30 questionario di gradimento/certificazione e consegna attestati di partecipazione (al settimo corso e al CORSO BLSD) e TERMINE DEI LAVORI.



2) COSTI: La novità di quest’anno è il modulo di BLSD, rilasciato da una società autorizzata, con certificato che sarà consegnato alla fine del corso. I corsisti potranno scegliere fra due soluzioni: CORSO COMPLETO (BLSD + Corso Turismo Minerario), con inizio alle 9,30 di Sabato e temine alle 20,00 di Domenica. comprende: CORSO BLSD, materiale didattico, accesso ai musei, visite, cena di Sabato e alloggio Sabato notte in ostello (camerate).

Sono esclusi il pranzo di Domenica e i costi di trasferta.

COSTO 150 EURO Solo CORSO di TURISMO MINERARIO, con inizio alle 15,00 di Sabato e termine alle 20,00 di Domenica comprende: materiale didattico, accesso ai musei, visite, cena di Sabato e alloggio Sabato notte in ostello (camerate).

Sono esclusi il pranzo di Domenica e i costi di trasferta e il CORSO BLSD.

COSTO 100 EURO Eventuali altri costi: Pranzo al sacco di sabato: 5 euro (due panini, acqua e caffè) Pranzo al sacco di Domenica 4 euro (2 panini e acqua) Sistemazioni per la notte di sabato: 1) Camera singola con colazione 35/40 euro 2) Camera doppia con colazione 50 euro Prevediamo sconti per enti o associazioni che forniranno il patrocinio GRATUITO al corso.



3) FORMATORI

SANDRO MEZZOLANI Geometra, cartografo professionista, specializzato in cartografia turistica ed escursionistica, editore, ex direttore d’Area Sarrabus Gerrei al Parco Geominerario della Sardegna. Autore di 222 cartografie, 8 pubblicazioni sull’argomento minerario e 12 guide su altri temi (archeologia, chiese romaniche, parchi, ecc). Esperto di rilievo GPS per escursionismo e nel settore tecnico, istruttore di cartografia e orientamento strumentale presso Enti di Formazione Regionale. Profondo conoscitore delle Miniere della Sardegna e del Patrimonio storico Culturale.

MASSIMO SCANU Ingegnere ambientale, guida AIGAE sa413, guida Parco Nazionale della Maddalena, docente di sostegno presso Liceo Classico di Villacidro, ideatore e animatore del sito Miniere di Sardegna, profondo conoscitore delle problematiche legate alla valorizzazione e alla conservazione dei siti e delle opere minerarie. Insieme hanno realizzato le Carte Poster della Geologia della Sardegna (Miniere, Fossili, Minerali, Monumenti Geologici), la carta delle Miniere d‘Italia. Hanno ideato e condotto dal 2013 il corso di Turismo Minerario, attraverso l’autofinanziamento (quote dei partecipanti), senza mai accedere a contributi pubblici e con il categorico impegno di PORTARE il corso in tutte le aree minerarie dell’isola. Collaborano in una serie di escursioni nelle maggiori zone minerarie della Regione.



4) FINANZIAMENTO DEL CORSO

Il corso si autofinanzia esclusivamente con le quote dei partecipanti. Per scelta non CHIEDIAMO mai rimborsi a enti pubblici, anzi offriamo un posto gratuito (escluse spese vive e corso BLSD) al Parco Geominerario della Sardegna



5) ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

ATTENZIONE, chi intende fare il corso di BLSD deve confermare entro 2 settimane dal corso. Per prenotare il solo corso di Turismo Minerario (da sabato pomeriggio a domenica), corso basta una mail a mezzolani@gmail.com, il pagamento sarà perfezionato sabato mattina. Le iscrizioni terminano il giorno lunedì 8 maggio 2017. A fine corso sarà rilasciato a tutti l'attestato di partecipazione (valido per legge per dimostrare di avere svolto attività con guida iscritta al Registro Guide della Regione Sardegna). Chi farà il corso BLSD riceverà un attestato regolare a termini di legge.



Per informazioni si può chiamare Sandro Mezzolani, al 335/6499233, oppure tramite mail mezzolani@gmail.com



6) SCONTI E CONVENZIONI

Al momento abbiamo chiesto il Patrocinio dell'AIGAE (valido per l'aggiornamento), nel caso gli iscritti all'associazione predetta avranno uno sconto del 10%. Contiamo di chiedere anche il patrocinio dell'ANIM (Associazione Italiana Ingegneri Minerari).