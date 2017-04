Festival dei Libri, del Lavoro e delle Libertà a Silius

Programma

Sabato 22 Aprile

Ore 18.00 Apertura Festival

Ore 18.30 Presentazione del libro “Maria di Isili” Con la partecipazione dell’autore Cristian Mannu in un dialogo a due voci con la scrittrice Vanessa Roggeri, un romanzo sul coraggio e la forza di una donna pronta a tutto pur di conquistare la propria autonomia. "Maria di Ísili", la prima opera di Cristian Mannu con cui ha vinto il Premio Calvino 2015.



Ore 21.30 Reading-Concerto del duo Roul Moretti e Gerardo Ferrara Omaggio a Giorgio Gaber ricordato da Gerardo Ferrara (voce narrante) e Raoul Moretti (arpa elettrica)



Domenica 23 Aprile Giornata Mondiale del Libro

Ore 18.00 AM&D Edizioni presenta “Protagoniste nella cultura sarda del Novecento” Ritratti inediti di protagoniste della cultura e della società, nella Sardegna e nel Mediterraneo del secolo appena trascorso: “Ersilia Caddeo, Grazia Deledda, Mercede Mundula, Nereide Rudas, Nadia Spano, Bianca Sotgiu.” Intervengono: - Roberto Ibba, (Università di Cagliari - Sabrina Perra, Università di Cagliari - Stefano Pira, Università di Cagliari - Albertina Piras, studiosa lingua e cultura sarda



Martedì 25 Aprile Festa della Liberazione

Ore 18.00 25 aprile, l’attualità di una scelta Dibattito a tre voci su Libertà, Democrazia, Diritti e Cittadinanza Intervengono: - Vito Biolchini, giornalista e rappresentante dell’Anpi provinciale di Cagliari, - Giuseppe Caboni, scrittore e studioso e grande conoscitore di E.Lussu - Massimo Lunardelli, autore del libro “ E’ Gramsci ragazzi”, breve storia dell’uomo che odiava gli indifferenti ed. Condaghes, testo che verrà presentato al pubblico per l’occasione.

Ore 20.00 Proiezione del film “Nel mondo grande e terribile” Un film di Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria e Laura Parini. Drammatico, biografico. Durata 78 min. - Italia 2017. Film basato sui Quaderni dal carcere e sulle lettere dal Carcere di Antonio Gramsci. Per l’occasione saranno ospiti l’autore Daniele Maggioni, l’attore protagonista Corrado Giannetti e il produttore Tore Cubeddu.



Giovedì 27 Aprile Ore 18.00 Presentazione del Cammino di San Giorgio Vescovo. Nel ramo che, passando per Silius, nel tratto che da Suelli dirige verso il Gerrei e poi fino al Salto di Quirra, dove si trovano diverse testimonianze, toponimi e chiese riguardanti questo personaggio, che per molti è ancora sconosciuto e spesso confuso con san Giorgio martire. Incontro con i camminatori.



Venerdì 28 Aprile

Ore 18.00 Presentazione del libro “Son luci e ombra” con la presenza dell’autore Eliano Cau, Ed. Condaghes. Son luce e ombra è un romanzo di fantasia nato da alcune vicende storiche apprese dall’autore durante i suoi studi su un poeta antico. Il romanzo spande le sue radici nel sec. XVIII, in una Sardegna passata solo da pochi decenni dalla dominazione spagnola a quella sabauda

Ore 21.00 Spettacolo Alternos... I Moti dell'Anima, Spettacolo teatrale su Giommaria Angioy- Scritto da Gian Giorgio Cadoni. “Alternos, i moti dell’anima” è un lavoro di narrazione con commistioni e suggestioni musicali, basato sulla vita e le gesta di quello che ancora oggi è considerato il più grande rivoluzionario sardo, Giommaria Angioy, colui al quale si devono i moti che hanno portato alla cacciata dei Piemontesi dall’isola, il 28 aprile del 1794, data che oggi tutti i Sardi commemorano come “Sa die de sa Sardigna”.

Ore 22.30 Musica a cura del musicista siliese Luca Schirru



Sabato 29 Aprile Ore 19.00 Proiezione del docufilm “Milleduecento chilometri di bellezza”. Un film di Italo Moscati . Documentario, durata 75 min. - Italia 2015. Milleduecento chilometri è lunga l’Italia, dalle montagne del Nord al mare del Sud. Il film racconta un viaggio nella penisola realizzato soprattutto con i documenti dell’Istituto Luce, nei cui archivi compare un’Italia dai primi anni del Novecento, un lungo percorso fino ad anni vicini ai nostri. Un’Italia articolata, fatta di diverse forme di Bellezza. Il titolo del film è ispirato a una frase del poeta Vittorio Sereni, allievo e amico di Giuseppe Ungaretti, morto nel 1983, inserita in uno dei suoi libri pubblicati da Einaudi: “L’Italia una sterminata domenica”, una frase che prosegue toccando il grande tema della bellezza di un territorio pieno di sorprese. Per un unico viaggio sulle orme della Bellezza “sterminata” che si affaccia nelle Immagini del Luce; e che da tempo ha sofferto e continua a soffrire.



Domenica 30 Aprile

dalle ore 09.30 “ATOBIU IN IS ALINEDDUS” – 3° EDIZIONE Raduno dei partecipanti presso il piazzale della pineta e passeggiata tra i sentieri di is alineddus, immersi tra i colori e profumi del parco nella sua veste primaverile ore 13.00 Pranzo presso la struttura comunale organizzato dalla proloco; Is Alineddus, località situata nella parte più alta del territorio di Silius, alla sommità di un vasto e movimentato altipiano che dalla scarpata sul Flumendosa, si eleva sino ai 750 m di quota. Rinomata in tutto il circondario per la storica fonte d’acqua perenne attorniata da ontani naturali (àlinos in sardo) costituisce, assieme al soprastante Mont’Ixi (m 838 s.l.m.), un comprensorio di notevole pregio naturalistico che ben si presta a escursioni tematiche per le sue peculiarità geo-morfologiche e archeologiche. A motivo della sua altitudine l’area offre molti punti di interesse panoramico, proiettati su grandi spazi quasi disabitati dove il visitatore può stabilire un intenso contatto emotivo con l’ambiente naturale ricco di fascino e suggestione.



Lunedì 1 Maggio

Ore 21.00 Spettacolo teatrale “Diritto di Precedenza” Omaggio a Stefano Benni - Ispirato ai testi di Stefano Benni, lo spettacolo mette in luce temi di carattere sociale quali razzismo, morti bianche e corruzione. Gli attori Gloria Uccheddu e Riccardo Montanaro, accompagnati dalle note della tromba di Marco Pittau e con pungente ironia, daranno voce, esistenza e "precedenza" a questi argomenti.

Ore 22.00 Chiusura della rassegna 2017



Altri appuntamenti:

Domenica 23 aprile, l’associazione culturale Il Convivio Silius, aprirà il laboratorio, per la costruzione della nuova casetta dei libri, con tutti i bambini che vorranno partecipare. Visto il grande successo dell’iniziativa “libru torrau”, lanciata nei mesi scorsi, aderente al circuito internazionale free library, l’associazione culturale raddoppia i punti di raccolta dei libri, costruendo la nuova casetta e avviando l’iniziativa “libureddu torrau”. Durante tutta la manifestazione l’Associazione Minatori a Memorie del Gerrei, realizzerà una esposizione di minerali con foto e proiezioni In Collaborazione con: Biblioteca Comunale di Silius “ E. Porru” Associazione Enti Provinciali per lo Spettacolo La Proloco Silius L’Associazione Culturale il Convivio Silius L’Associazione Minatorie a Memorie del Gerrei La Consulta Giovanile “Moreno Caredda” Silius L’Associazione della Confraternita delle Misericordie del Gerrei I Siliesi tutti.