Festa della Liberazione ad Orgosolo con pranzo dai Pastori

Visto il successo ottenuto per la Pasquetta, riproponiamo il nostro tour ad Orgosolo con il pranzo dal pastore anche il 25 Aprile per la Festa della Liberazione!



Non perdete questa nuova occasione!

Quella che proponiamo per il 25 aprile è una giornata piena di esperienze!



Natura: escursione nei monti del Supramonte di Orgosolo tra Monte Fumai e Monte San Giovanni, da cui potremmo godere di un panorama straordinario.



Cultura: giro nel centro storico di Orgosolo per visitare i suoi splendidi Murales.



Tradizione: il pranzo tradizionale, sarà occasione per gustare i cibi preparati con maestria dai pastori che utilizzano prodotti di loro proprietà.

Il pranzo sarà consumato all'ombra di un meraviglioso bosco incantato di Lecci plurisecolari.......



Vi aspettiamo! Equipaggiamento: Scarpe comode, acqua, giacca a vento impermeabile, qualche snack.