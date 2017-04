Handmade Lovers Mercatino della Creatività a Cagliari

Il 20 e 21 Maggio 2017 si rinnova l'appuntamento al centro Exma per il compleanno di Handmade Lovers!



La mostra mercato della creatività nel cuore di Cagliari ospiterà come sempre tanti espositori provenienti da tutta la Sardegna con le loro creazioni fatte a mano. Gioielli, accessori, oggetti per la casa unici: tutto questo e tanto altro all'evento dedicato agli amanti dell'Handmade!



Vuoi partecipare come espositore? Contattaci via email.