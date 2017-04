A Cagliari arriva "Genius in Action"

Chi nella propria vita non ha avuto, almeno una volta, il forte desiderio di essere il numero uno in qualcosa?

Ottenere un risultato straordinario, riuscire laddove gli altri non sono riusciti, superare i propri limiti.



Se anche tu rientri nella categoria di coloro che ammirano i successi dei grandi personaggi, pensando che sia impossibile competere con la loro eccellenza, ti do una buona notizia: secondo varie ricerche internazionali, la genialità può essere coltivata giorno dopo giorno, a patto però che lo si faccia lavorando sodo e impegnandosi con dedizione.

​“La ripetizione è la madre di tutte le arti”



Programma

La chiave del successo è racchiusa nella motivazione, nella dedizione e nell'impegno che mettiamo se vogliamo ottenere risultati eccezionali, non certo in un quoziente intellettivo fuori dal comune!Un ricercatore dell'Università di Monaco ha dimostrato, ad esempio che essere bravi in matematica non dipenda dal QI, ma da quanto si è motivati a imparare numeri e operazioni.​Provaci anche tu: qual è la cosa che più ti piace fare nella vita?Quella in cui hai una particolare predisposizione, quella per cui vorresti essere ricordato, quella che potrebbe essere in grado di cambiare la vita non solo a te, ma alle persone che ti circondano. Trovata? Ora basta pensare. Applicati. Applicati ancora, e ancora, e ancora.Secondo uno studio dell'Università di Chicago, sono necessari circa 10 anni di costanza e impegno per fare di te un fuoriclasse di quel settore. Pensi che dieci anni siano troppi?Dieci anni dedicati alla tua passione, a ciò che ti rende felice, alla cosa che potrebbe cambiarti la vita e renderla straordinaria?Non credi che spesso trascorriamo molti più anni a fare qualcosa che non ci piace, che ci rende infelici, che soddisfa le esigenze degli altri e non le nostre?-Come creare i tuoi obiettivi-Come circondarsi di persone straordinarie-La Disney Strategy-Vivere "come se"-La pianificazione del successo-Il modello V.A.L.O.R.E.-Impegno Vs. fatica-Geni e Memi-Come trarre ispirazione dai Numeri Uno-Motivazione: la chiave per il successo-L'importanza della comunicazione per "con- vincere"-Uscire dalla comfort zone-Credenze potenzianti e limitanti-Come usare al meglio i due emisferiNon guardare il risultato come qualcosa di lontano, irraggiungibile, insormontabile. Goditi il viaggio, giorno dopo giorno, goditi la consapevolezza di aver preso in mano la tua vita e di poterla trasformare in qualcosa di speciale e di molto bello.