Sagra del Cuscus Tabarchino il Cascà di Carloforte

Amici siamo arrivati all’appuntamento 2017 di una delle manifestazioni piu’ caratteristiche e particolari della Sardegna la Sagra del Cascà di Carloforte sulla meravigliosa Isola di San Pietro per un appuntamento da non perdere.



Il programma in fase di ultimazione vedrà un grandissimo villaggio espositivo con i migliori espositori del territorio, spazieremo dalla specialità agro alimentari alle esposizioni degli artigiani e hobbisti più bravi oltre a una due giorni ricchissima di esibizioni ed eventi che terranno il visitatore meravigliato da tanta animazione , inoltre laboratori tematici e Show Cooking a tutto cuscus per gustare e imparare a preparare il piatto della pace e della fratellanza, un intreccio di novità , di cultura e tradizioni.





Degustazioni ad oltranza e spazio coperto per la vostra comodità e riposo, giochi gonfiabili per i più piccoli , visite guidate al Museo Multimediale di Carloforte , all’Oasi Lipu e all’oasi dell’Asinello sardo .



In ultimo un weekend di tranquillità a Carloforte dove poter passare anche qualche ora nelle nostre meravigliose spiagge.



La partecipazione a tutte le animazioni, intrattenimenti e Show Cooking saranno libere e gratuite e un prelibato menù a base di Cuscus Tabarchino, Pasticcio alla Carlofortina, Capunadda del Pescatore e altro soddisferà il vostro palato e la vostra curiosità.



Durante il giorno esibizioni ed animazioni e spettacoli fino a notte intratterranno i nostri ospiti, inoltre nei giorni della manifestazione sono previsti forti riduzioni tariffarie sui traghetti Delcomar che collegano i porti di Portovesme e Calasetta alla nostra isola con corse continue diurne e notturne.



Un intenso weekend per un evento nato nell’anno 2000 e organizzato fino ad oggi dall’Associazione Ciao in collaborazione con L’Amministrazione Comunale e tutta Carloforte, una manifestazione per promuovere le eccellenze dell’Isola di San Pietro favorendo l’afflusso di migliaia di visitatori. Una manifestazione intensa ricca e a portata di famiglia per un Benvenuti a Carloforte perché da noi l’estate inizia ad Aprile..



Per informazioni puoi telefonare allo 0781/855298 o email associazioneciao@tiscali.it o facebook Sagra del Cuscus Tabarchino