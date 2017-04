Sagra de Su Pani Saba a Sini

Il 25 aprile si svolge a Sini una importante festa dedicata al tipico dolce locale, su pani saba, un pane a base di mosto cotto, per la guarnizione del quale si utilizzano le mandorle, l’uva passa e spezie varie.

La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, necessita dei giusti ingredienti e di un lungo periodo di lavorazione. Un tempo si usava preparare su pani saba per donarlo, in occasione dei relativi festeggiamenti, a San Giorgio.



Il dolce veniva venduto ed il ricavato utilizzato per la manutenzione della chiesa .

Il legame con il Santo è ancora testimoniato dalla sfilata in costume che, nel giorno della festa, arriva sino alla chiesetta che gli è intitolata. Il carro riempito dei dolci, alla testa del corteo, è seguito dai gruppi in costume e dalle auto d’epoca provenienti da diversi centri della Sardegna.