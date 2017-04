Trekking costiero dalla spiaggia di Porto Ferro

L'associazione CoNTEAS per prepararvi ai pranzi della Pasqua e pasquetta propone, per sabato 15 aprile, un trekking costiero ad elevata componente naturalistica ed estremamente panoramico che si sviluppa lungo costa permettendo di osservare diverse cale , da Cala del Turco a Cala Viola passando per la spiaggia di Porticciolo.



Il percorso è privo di vegetazione arborea ed è caratterizzato da specie vegetali della macchia mediterranea e della gariga; gli animali che è possibile incontrare sono il gongilo sardo, la tartaruga marginata e la hermanni, rapaci come la poiana o il gheppio e nei casi più fortunati lepri e daini.



Si parte in prossimità della spiaggia di Porto Ferro e si arriva nei pressi dell'area demaniale di “Le Prigionette” , per una lunghezza di 17 km circa (andata e ritorno) ed un livello di difficoltà E.





Il tempo di percorrenza è di 5/6 ore e dipende dal numero di soste che si effettueranno.



Si consiglia: adeguata scorta d'acqua (almeno 2 litri); possibilmente scarpe da trekking; abbigliamento adeguato (si consiglia di vestirsi a strati); cappellino per proteggersi dal sole; protezione solare; pranzo al sacco; macchina fotografica.



Luogo e orario di incontro: Sassari ore 8:20 parcheggio Agenzia Entrate (Piandanna);

Parcheggio di Porto Ferro (Via Monte Airatu) alle ore 9:00.



Per ulteriori info, costi e prenotazioni contattateci all'indirizzo e-mail associazione@conteas.it.