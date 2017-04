Pasquetta 2017 a Gadoni: Trek sui prati di Peonie

DESCRIZIONE :

Intraprenderemo un percorso ad anello all'interno della rigogliosa foresta Corongia in territorio di Gadoni.

L'itinerario ci condurrà inizialmente alla base della maestosa guglia calcarea di Su campanili che si eleva per 84 m. Continueremo attraverso l'ombrosa foresta di lecci, tassi, agrifogli per riportarci sull'altipiano di “Lattinazzu” da cui si gode un vasto panorama che spazia dalla profonda vallata del Flumendosa alle cime del Gennargentu.

ORARI E PUNTI D'INCONTRO

info e adesioni

Prati di peonie in fiore faranno da cornice, sembrerà di attraversare un giardino dalle infinite tonalità del magenta!08.00 presso Mediaworld, ex S.S. 131, Sestu (Ca)08.45 Mandas bar texile in Via Cagliari -differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico.LUNGHEZZA: circa 12 Km su sentieri.TEMPO DI PERCORRENZA: si rientra in giornata.DIFFICOLTA' :(E); sono necessari un minimo di allenamento alla camminata in montagna e una buona forma fisica.DISLIVELLO: +300PUNTI DI INTERESSE: Foresta Corongia, Guglia calcarea “Su Campanili, Sa Grutta de Perdu, Inghiottitoio“Su Disterru de Luritta”, Peonie EQUIPAGGIAMENTO: SCARPE DA TREKKING , abbigliamento comodo e “a strati”, giacca impermeabile; snacks, frutta fresca o secca, acqua, pranzo al sacco.MEZZO DI TRASPORTO: auto propria (Tempo di percorrenza in auto Sestu/ foresta Corongia 1ora e 30 minuti).ADESIONI ENTRO IL 14/04, maggiori: -mail a xtremepointsardinia@gmail.com;cellulari: 3477607284Viviana anche wapp.Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUO' SUBIRE MODIFICHE O CANCELLAZIONE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI.