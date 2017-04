Nughedu San Nicolò: Pasquetta a Monte Pirastru

Si avvicinano le vacanze pasquali, arriva la bella stagione e come di consueto qui, all’albergo – ristorante e pizzeria Monte Pirastru a Nughedu San Nicolò , si riaprono i cancelli!



La prima apertura della stagione sarà venerdì 14 aprile, per cena.



Per chi volesse trascorrere la giornata di Pasquetta con noi, immersi in un contesto naturale inestimabile, tra boschi di sugherete, macchia mediterranea, testimonianze archeologiche che raccontano la nostra antica civiltà e, ovviamente, gustando i sapori della nostra terra, ecco la nostra offerta gastronomica:



ANTIPASTI

Tagliere di salumi misti Formaggi locali Rana pescatrice alla catalana Insalata di polpi e patate Moscardini alla diavola

PRIMI

Gnocchetti freschi al ragù di carne e salsiccia La fregola di mare con scampi

SECONDI Filetto di orata con pomodorini e patate Agnello in umido con carciofi Verdure di stagione DOLCE Sorbetto al limone

Vino, bianco e rosso della casa

Caffè



Costi: € 40,00 a persona e € 20,00 per i bambini sotto 10 anni.





Per informazioni e prenotazioni: Tel. (+39) 331.7284078 - (+39) 338.7786477 E-mail: info@montepirastru.it

Dove ci troviamo? Nughedu San Nicolò Strada Provinciale 36, direzione Bultei (km 3,5 dal bivio d’ingresso di Nughedu)