Mostra delle Erbe e Sagra de sa Pardula a Ussaramanna

Il Comune di Ussaramanna vi invita a trascorrere un weekend all'insegna della natura e dei laboratori.

Per la (ri)scoperta di sapori del territorio e spontanei come una volta.



Programma

Venerdì 21 aprile

Ore 10,30 Laboratorio “Su ladiri” a cura dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, Casa Accalai Casa Zedda – Sala Conferenze

Ore 17,00 Saluti e presentazione della manifestazione Marco Sideri, Sindaco di Ussaramanna Giovanna Carletti, Assessore Cultura e Turismo Francesco Sanna, Presidente del Consorzio “Sa Corona Arrubia”

Ore 17,30 Ecomusei in Sardegna Il progetto dell’Ecomuseo delle piante secolari e delle erbe officinali a Ussaramanna Marco Piscedda, Sardegna Sapere Ecomusei e biodiversità Maria Bonaria Selenu, Cosmetologa Ecomusei e terra cruda Enrico Pusceddu, Presidente Ass.

Naz. Città della Terra cruda



Sabato 22 aprile

Ore 11,30Laboratorio “Su ladiri” a cura dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, Casa Accalai Ore 15,00Apertura mostra mercato per le vie del Centro Storico e Mostra delle Erbe presso Casa Zedda, allestita dalle associazioni locali con la supervisione del prof. Dino Zedda Ore 16,00Spettacolo musicale con Roberto Fadda, Gruppo “A Ballare”, Casa Zedda Ore 17,00Degustazione de Is padulas, Casa Zedda Ore 19,00Degustazione piatti a base di erbe, Casa Zedda



Domenica 23 aprile

Ore 9,00Apertura mostra mercato per le vie del Centro Storico e Mostra delle Erbe presso Casa Zedda, allestita dalle associazioni locali e con la supervisione del prof. Dino Zedda

Ore 9,30 Preparazione del pane e de Is pardulas, Casa Garau

Ore 10,30 Escursione naturalistica tra erbe spontanee e ulivi secolari con il biologo dott. Massimiliano Deidda, punto di ritrovo Parco Funtanedda

Ore 11,30 Laboratorio “Su ladiri” a cura dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, Casa Accalai

Ore 12,00 Erbe e nutrizione, a cura della dott.ssa Valentina Urpi, Casa Zedda

Ore 13,00 Punti ristoro aperti per pranzo

Ore 15,30 Erbe delle streghe (tradizione de sa coga, sa surbile e sa stria) e laboratorio con la dott.ssa Claudia Zedda, Casa Accalai

Ore 17,00 Esibizione Gruppo Folk “Monte Granatico” di Guspini con musiche tradizionali

Ore 19,00 Degustazione piatti a base di erbe, preparati dall’Istituto Alberghiero “G. B. Tuveri” di Villamar

Ore 20,00 Spettacolo teatrale “I femmiasa...obeusu essi rispettadasa” a cura del Teatro Marmilla

Durante tutta la durata della manifestazione avverrà la vendita delle tradizionali pardulas di Ussaramanna.



Punti ristoro, per info e prenotazioni Pro Loco – Pierpaolo (3284912825) Mind your Mind – Vanna (3202646090) Polisportiva APD Medio Campidano – Domenico (3382249197) o Sergio (3459243383) Ristorante Su Sensu (Loc. Monti) (388 937 0339) Pizzeria Sa Giara (078395254)