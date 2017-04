Mostra "La Dama di Valverde" a Sassari

Centro d’Arte e Cultura “ARTE KAOS & POESIA”, in collaborazione con Bruno Lombardi, Gremio degli Ortolani di Sassari organizzano: La Dama di Valverde mostra etnografica e fotografica del Gremio degli Ortolani di Sassari, in occasione della festa patronale della Beata Vergine di Valverde



Inaugurazione 22 Aprile ore 18:30 presso Arte Kaos & Poesia



Ingresso libero



Programma:



23 Apr, mattino e sera - festa patronale del Gremio degli Ortolani (Messa e Intregu nella chiesa di Santa Maria in Betlem, processione Madonna di Valverde per le vie cittadine)



26 Apr, ore 18:30 - “Il Culto della Madona di Valverde ad Alghero” a cura di Giuliana Portas



27 Apr, ore 18.30 - “Il Gremio degli Ortolani di Sassari,: Riti e Suoni” a cura di Bruno Lombardi sarà presente, con il suo tamburo, Alessio Soggia (tamburinaio del Gremio degli Ortolani)