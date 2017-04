Settimana Santa a Mogoro

L' Associazione Banda Musicale di Mogoro suona per le processioni:

Venerdì Santo 14 Aprile per la Via Crucis, S'Inserru,

dalle ore 21:30 nelle vie:

Piazza Giovanni XXIII, Via Carmine, Via Eleonora, Via denti Paderi, Via Martini, Via Gramsci, Piazza Giovanni XXIII.



Domenica 16 Aprile Processione de S'Incontru:

dalle ore 10:30 da S'Ecca Matteddu a Piazza Giovanni XXIII.





Siete tutti invitati!

