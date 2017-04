Cagliari città dell'occulto: una passeggiata per scoprirla

Con l’avvento dei Savoia e il successivo peso della Sardegna nella causa risorgimentale, Cagliari ha accolto personaggi carismatici accomunati dalla passione per l’esoterismo che qui hanno cercato risposte.

Artisti, scienziati, intellettuali e filosofi diventano protagonisti di importanti cambiamenti destinati a dominare la scena politica internazionale, tra luci ed ombre di una società in divenire.



Il percorso consiste in un itinerario urbano e museale alla scoperta del “lato oscuro” della città di Cagliari, per rivelare fatti e avvenimenti ancora avvolti nel mistero.

Il percorso ha una lunghezza di circa 2 km ed è di bassa difficoltà su un terreno a tratti scosceso e dotato di scale e dislivelli.



È sconsigliato alle persone con difficoltà motorie o ai diversamente abili.



Si consiglia un abbigliamento comodo.



La visita guidata dura circa 2 ore.

Il tour ha un costo a persona di 10 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Il costo comprende anche il ticket d’ingresso al Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu.



E’ richiesta prenotazione al numero 328.6286638, telefono, sms o whatsapp, indicando nome e cognome, numero dei partecipanti ed il recapito telefonico di un referente.



La prenotazione verrà subito confermata.

Il pagamento può essere effettuato sul posto, in contanti.



Il progetto è curato da Roberta Carboni , storica dell’arte e guida turistica n.1296 della Regione Sardegna.

Le visite guidate sono svolte in condizione di totale sicurezza e nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di turismo e tutela del consumatore.