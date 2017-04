Vi aspettiamo a Isili per la Pasquetta 2017 , una giornata all'insegna della natura, tradizioni, cultura e buon cibo.



Visite guidate al Museo Maratè e al Nuraghe Is Paras, pranzo in ristorante, giro al lago San Sebastiano con canoa o gommone e visita al laboratorio artigiano delle Tessitrici con inizio dalle ore 10.00 fino alle 19:00.

Costo della giornata € 41,00 adulti, € 25,00 bambini.



E' richiesta conferma entro sabato 15 Aprile.