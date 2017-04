Un lungomare di sorprese a Golfo Aranci

Due giorni nel Lungomare di Golfo Aranci, domenica 16 e lunedì 17 aprile, con tante attività per bambini e famiglie: il buon cibo di strada, l'ottima birra artigianale, i meravigliosi prodotti dell'artigianato tradizionale e uno spazio intero dedicato all'intrattenimento ludico con gli operatori della Uisp.



I più piccoli saranno coinvolti in vari laboratori divertenti e anche educativi.



Due giornate di festa aperte a tutti, famiglie comprese.



Programma

Domenica 16 Aprile 2017

Ore 10:30 - Apertura area espositiva e area intrattenimento bambini

Ore 16.00 -19.30 - Laboratorio ludico di educazione alimentare per bambini

Ore 18:30 - Degustazione prodotti enogastronomici



Lunedì 17 Aprile 2017

Ore 10:30 - Apertura area espositiva e area bambini con il laboratorio di costruzione dei giochi tradizionali

Ore 11:30 - Laboratorio di animazione con i giochi tradizionali

Ore 15:30 - Animazione sportive per bambini

Ore 17:30 - Laboratorio di educazione stradale per bambini