A Cagliari arriva "Libri in Circolo"

"Libri in circolo" è il "non convenzionale" club del libro di Cambio Prospettiva: ho scelto questo nome perché i libri viaggiano, non stanno fermi, scompigliano i nostri pensieri, ci fanno fare sogni grandi, ci fanno crescere e ci ispirano.

Amo i libri, le storie e i racconti. Ogni mese sceglierò un libro da leggere che ha un significato speciale per me: può essere narrativa, un saggio o una graphic novel, sicuramente sarà un libro che mi ha scatenato emozioni e vibrazioni e credo valga la pena condividerlo per poter essere ispirati.



Insieme ne parleremo, ci racconteremo e ci confronteremo, con rispetto e gentilezza.

Iniziamo il 19 aprile.

Il primo incontro sarà una piccola presentazione del progetto e ti presento il primo libro che ho scelto che ci accompagnerà per un mese.

Dal secondo incontro (metà maggio) iniziamo a fare dannatamente sul serio: via alla condivisione insieme!

Ho scelto una location magica: le storie migliori non iniziano sempre con "C'era una volta?"



Sono Roberta , l'ideatrice del progetto Cambio Prospettiva e sono felicissima di partire con questo viaggio tra i libri.

Scrivimi per segnalarmi la tua presenza. L'indirizzo a cui mandarmi la tua adesione o chiedere informazioni è roberta@cambioprospettiva.it