Trekking a Punta Giradili nel Supramonte di Baunei

Sardinia Tourist Guide - Trekking Excursions Tours in Sardegna organizza per il 15 04 2017 un bellissimo trek nel territorio di #Baunei: Sul tracciato del mitico Selvaggio Blu, percorreremo il tratto da Pedralonga a Punta Giradili.



Spettacolari panorami si apriranno ai nostri occhi, circondati da una lussureggiante macchia mediterranea, sotto le meravigliose falesie calcaree che introducono al Golfo di Orosei.



Il percorso inizia dal bellissimo monumento naturale di Pedralonga e si snoda lungo la costa sino a incontrare un torrente (stagionale) che poi si butta in mare.





Se il tempo lo permetterà proseguiremo sino alla cima da cui potremo ammirare un panorama spettacolare su tutto il Golfo di Orosei



Rientro in serata verso casa.



Lunghezza percorso: circa 10 km totali

Durata: circa 7 ore A/R comprese le soste

Livello di difficoltà: E

Dislivello: 700 mt

Attrezzatura necessaria: Scarpe da trekking, 2 lt d'acqua o integratori, maglia e scarpe comode di ricambio, costume (per un eventuale bagno e asciugamano leggero), pranzo al sacco, kway, cappellino, macchina fotografica



Per acquistare ottimo materiale rivolgetevi ai professionisti del settore che vi faranno un ottimo sconto presentandovi a nostro nome: StileAlpino e Outdoor Sport Sardegna



Dettagli: Partenza alle ore 07:00 dal parcheggio del Conad (Ex Leclerc) fronte cimitero di Quartu S. Elena https://goo.gl/maps/NK4GTiRooEs

Incontro al bar Santorgiu sulla ss 125 ore 08:00 https://goo.gl/maps/9EbfETHKer62

Incontro a Pedralonga ore 09:00 https://goo.gl/maps/tYNpp1RDA6A2



Costi: Solo Escursione con trasporto con mezzo proprio € 20,00 Fine trek ore 18.00 circa

Come sempre l'accompagnamento sarà effettuato da guide AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche regolarmente abilitate dalla RAS - Regione Autonoma della Sardegna; chiedete sempre a chi vi accompagna l'abilitazione all'accompagnamento escursionistico, ne va della vostra sicurezza, oltre alla qualità dell'esperienza.



