Qi Sport & Food a Porto Rotondo

Programma

h 8,00 ritrovo e iscrizioni/ritiro pacco partecipazione Escursione in mountain bike presso ” I Marinai” – Porto Rotondo – fronte Yacht Club Partenza Escursione in Mountain bike guidata dai maestri di Qi Sport A.S.D inizio attività a corpo libero e yoga con istruttrice



h 12,00 apertura Scuola di pasta artigianale a cura di “Pastantica”

h 12,00 Rientro escursione Mountain bike con servizio docce

h 12.30 Pranzo presso il locale “I Marinai” di Porto Rotondo – fronte Yacht Club

Menù fisso escursionisti e accompagnatori -(gnocchetti, salsiccia e pancetta arrosto , acqua, vino, birra, mirto)

menù alla carta turistico

h 14.00 Gara della pasta fresca, premiazione finale al più veloce ed al più stiloso

h 15.00 Intrattenimento



Easter Monday On Monday Easter – You’ll be able to discover nice hills in Emerald Coast riding your mountainbike or to have great experience with sport activities into our wonderful garden.

“Hand Made Pasta School “: you can choose to partecipate to a funny handmade pasta competition or simply hear music and watch an amazing sunset in Porto Rotondo. Please contact us for further information, reservation and extra services (bike rental, accomodations, boat rental service,…).

Program



h 8.00 am Meeting point, Subscriptions for “Sport & Food” Bike Ride on “I Marinai” di Porto Rotondo near “Yacht Club Porto Rotondo”

h 9:00 am Start Bike Ride with Qi Sport A.S.D. tour leader and guides – Yoga and gym activities on the beach

h 12,00 am opening Fresh Pasta School, by Pastantica – www.pastanticasarda.com

h 12,00 Finish Bike Ride with free shower service

h 12.30 Lunchat “I Marinai” di Porto Rotondo “ near “ Yacht Club Porto Rotondo” (menu reserved for bike riders- “pasta gnocchetti”, “porcetto” , vegetables , water, wine, beer, “mirto”, orange – menù a la carte for visitors )

h 2.00 pm FRESH PASTA CONTEST – with final prize h 3.00 pm Entertainment