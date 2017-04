Qi Sport & Food a Cugnana

Qi Sport & Food è un evento di due giorni in due località distinte in cui potrete assaporare per la prima volta o rivivere i benefici di praticare sport e gustare il cibo locale in location ricche di splendidi panorami che ci regala la Sardegna.



A Pasqua – potrete scoprire i sentieri delle colline della Costa Smeralda in sella alla vostra mountainbike oppure godervi relax a bordo piscina e praticare yoga e ginnastica a corpo libero.



Su prenotazione sono disponibili delle fantastiche gite a cavallo guidate.

Contattateci per maggiori informazioni, prenotazioni e servizi extra (noleggio bici e casco, pernottamenti, noleggio gommoni…)