Laboratorio "Stencil ART Workshop 1" a Macomer

STENCIL ART Workshop 1, il primo laboratorio di stencil graffiti a Macomer.

PER CHI? Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia voglia di approfondire una nuova tecnica e sfruttarla come meglio crede, dall'uso artistico alla personalizzazione e alla decorazione di oggetti e superfici.

PER QUANTI? Il numero minimo per la partenza del workshop è fissato a 3 partecipanti (massimo 5).

QUANTO COSTA? La quota di iscrizione è di € 40 e comprende anche il materiale necessario allo svolgimento del lavoro in sede.



QUANDO? Il laboratorio avrà una durata complessiva di 8 ore distribuite in 4 incontri da circa 2 ore ognuno secondo il seguente calendario : 22 - 29 aprile / 06 - 16 maggio gli incontri si terranno di sabato, dalle 17 alle 19.

DOVE? Presso il negozio Yoyo Dedsign di Giuseppe Serra in via Sardegna 59 a Macomer.



PROGRAMMA: Introduzione e visione di video dimostrativi dei vari stili ed evoluzioni della tecnica dello stencil e la sua evoluzione in tecnica maestra della street art; Spiegazione degli elementi base dello stenciling; Ideazione e realizzazione della bozza su carta; Preparazione dello stencil monolivello; Esecuzione con vernice spray.

I partecipanti saranno assistiti nella realizzazione del proprio stencil: dalla creazione del soggetto, al taglio e all'esecuzione.

Il lavoro svolto dei partecipanti al workshop diventerà un’opera che resterà proprietà dei partecipanti stessi.



INFO E ISCRIZIONI: andr3a.p3s@gmail.com

tel: 338 29 96 136