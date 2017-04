Convegno a Sassari sulla Comunicazione della Diagnostica d’Avanguardia per una Vita di Qualità

Di prevenzione delle patologie silenti, spesso invalidanti come l’osteoporosi, si parlerà nell’incontro di aprile fissato per mercoledì 12 alle ore 17, presso la Sala Angioy in piazza dl’Italia, del progetto Comunicare l’Ambiente pensato da Ma… donne e seguito anche dagli studenti dell’ITI Angioy di Sassari, quali assiduamente seguono gli incontri.



Patrocinato dal Comune, Provincia di Sassari e dal Laboratorio dei Saperi, il programma è giunto al suo sento appuntamento il cui titolo “La comunicazione della diagnostica d’avanguardia per una vita di qualità” vuole condurci in un percorso che apparentemente sembra allontanarsi dal tema Ambiente, ma che invece rientra a pieno titolo se pensiamo come il cibo sia il frutto dell’ambiente circostante, che viviamo con gesti quotidiani, i quali ipotecano il nostro futuro irrimediabilmente.



A parlarci di come comunicare l’argomento cibo sarà Francesco Dettori, esperto in comunicazione che da anni si dedica alla formazione e all’insegnamento della comunicazione assertiva.

L‘attuale stile di vita ci porta a vivere contro natura: si trascorrono molte ore in ambienti chiusi, non ci si muove a sufficienza, si consumano pasti ravvicinati tra loro e composti da cibi che in natura non esistono. Se a questo, sommiamo l‘esposizione ad agenti inquinanti, il fattore “allungamento della vita media” e la predisposizione genetica del singolo, abbiamo individuato il mix, causa delle patologie tipiche dei paesi industrializzati.



Come affrontare quindi la nostra alimentazione che rappresenta il futuro del nostro benessere? Ci aiuterà in questo percorso lo specialista, biologo nutrizionista, dottor Stefano Occhioni, il cui intervento si integrerà con la prevenzione di alcune patologie attuata con strumenti d’avanguardia come nel caso del BESTest.

Lo strumento messo a punto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste dalla professoressa Cosmi, è oggi a disposizione del dottor Edoardo Rubatto, esperto in medicina nucleare ed unico in Sardegna ad utilizzarlo.

Lo strumento di piccole dimensioni e per nulla invasivo è indispensabile per una più completa diagnosi di quella che è considerata la malattia ladra di ossa, in grado di danneggiare la qualità della vita: l’osteoporosi.



Anche in questa occasione non mancherà l’esibizione degli allievi del Conservatorio coordinati dalla professoressa Carmelita Scano che farò suonare le violiniste Anna Vilardi e Roberta Botta che ci delizieranno con le musiche di Bela Bartok e i suoi 44 duetti per violino.

A coordinare i lavori la giornalista Maria Antonietta Era.