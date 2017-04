Visitare Tharros per Conoscere la sua Storia Millenaria

Tharros è un sito archeologico tra i più importanti della Sardegna, e si affaccia sul golfo di Oristano.

La sua storia millenaria inizia in epoca nuragica, si sviluppa in età fenicio-punica e poi romana, fino al periodo medievale. Visitarlo insieme sarà un’esperienza coinvolgente e innovativa, adatta sia per le famiglie che per i singoli appassionati di storia e archeologia.



Obiettivi:

In questa visita potremo: 1) Collocare Tharros nel tempo e nello spazio; 2) percorrere le diverse fasi storiche della città; 3) ricostruire la vita pubblica e privata dei suoi abitanti; 4) comprendere le tecniche edilizie, le conoscenze idrauliche e architettoniche delle diverse popolazioni che vi hanno vissuto.





Luogo d’incontro: Via Lungomare 7, San Giovanni di Sinis, Cabras (Oristano).

Itinerario: Sito archeologico di Tharros Torre di San Giovanni di Sinis. Costo : La visita guidata ha un costo di 10€ (dai 6 anni in su), è gratis per i bambini (0-5). I biglietti d'accesso per l'area archeologica non sono compresi. È compresa la tessera socio di Mare Calmo, valida per 1 anno, che dà diritto a un'attività gratuita al mese.



Modalità di prenotazione : È possibile prenotare la visita sul sito www.

