Al Ripping Club di San Teodoro Easter Night - ospite il Dj inglese Corey James

Domenica 16 Aprile 2017 Easter Night al Ripping Club di San Teodoro.





Ospite l'astro inglese della musica dance elettronica, in pochissimo tempo le sue produzioni sono continuamente supportate da tutti i big mondiali. Seppur giovanissimo, ha già rilasciato le sue tracce in etichette come Size (Steve Angello), Protocol (Nicky Romero) e Sosumi (Kryder).





Please welcome Corey James!





Domenica 16 Aprile Easter Night 2017





Black Area:





Corey James (www.facebook.com/coreyjamesofficial)

Justid (www.facebook.com/justidmusic)

Antonio Cantelmi





White Area:





Venc

Alexa





Info & prenotazioni 3408376975