A Serrenti Il Festival delle Favole Musicali

Spazia dalle classiche favole di Esopo alla suite per pianoforte Ma Mère l’Oye, passando per La Bella e la Bestia, la prima edizione del Festival delle Favole Musicali , al via mercoledì 12 aprile al Teatro Comunale di Serrenti.

I nove spettacoli in cartellone fino al 31 maggio prossimo - messi in scena la mattina per le scuole e replicati il pomeriggio o la sera per il pubblico - mescoleranno danza, teatro e musica.

Oltre che coreografie, voci narranti e musica, verranno impiegati supporti visivi e sonori attraverso illustrazioni ed effetti ambientali che accompagneranno il pubblico lungo il percorso sonoro e narrativo.





L’obiettivo della rassegna è favorire l’avvicinamento alla danza, alla musica e al teatro attraverso il canale delle favole musicali, da sempre una grande attrazione per grandi e bambini, perché fanno parte del vissuto, della storia di ognuno e accomunano indistintamente, giovani, meno giovani, colti, meno colti, ricchi e poveri.



Ancor maggiore è l’interesse del pubblico quando queste vengono presentate attraverso diverse forme culturali e di spettacolo. La musica, il ballo e il teatro saranno quindi, per il festival delle Favole Musicali, tre chiavi di lettura che faranno rivivere la favola antica che in ognuno di noi ha suscitato viaggi fantastici.

La rassegna, promossa dalla nuova gestione dell’Associazione Incontri Musicali, è finanziata dalla Regione Sardegna Ass. Pubblica Istruzione, dall’Amministrazione comunale di Serrenti e dalla Fondazione Banco di Sardegna, e realizzata in collaborazione con ASMED balletto di Sardegna e con la partecipazione di Antas Teatro e dell’Associazione Effimero Meraviglioso.





Per l’occasione, il Teatro comunale di Serrenti presenterà tre nuovi allestimenti: Ma Mere l’Oye, con il riadattamento del testo a cura di Gianluca Medas e la realizzazione coreografica di ASMED balletto di Sardegna e le favole di Babar, l’elefantino e Il carnevale degli animali con i testi originali di Gianluca Medas ed i disegni originali di Luisa Medas.





Di queste tre favole, verranno realizzati tre DVD didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e grado.

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.(Gianni Rodari)





Informazioni e prenotazioni biglietti via sms al numero 366 3646364 , via mail a teatrocomunalediserrenti@gmail.com o direttamente in teatro il giorno dello spettacolo.





Programma

12/04 ore 11,00 ore 17,00

Babar

La musica racconta

Voce recitante Gianluca Medas

Pianoforte Roberto Pinna

Riadattamento e regia di Gianluca Medas

Disegni di Luisa Medas

Effetti ambientali di Incontri Musicali

Nuovo allestimento a cura del Teatro Comunale di Serrenti





22/04 ore 11,00 ore 17,00

Baba Yaga

La Danza racconta

Interpreti: Matteo Corso, Senio G.B. Dattena, Cristina Locci, Sara Manca, Luana Maoddi

Ideazione, regia e costumi: Senio G. B. Dattena

Coreografia: Cristina Locci

Realizzazione costumi: Stefania Dessì in collaborazione con Uwe Endler e

gli allievi dell’istituto Professionale per i Servizi Sociali S. Pertini (Cagliari)





28/04 ore 11,00 29/04 ore 19,00

Ma mere l’Oye

La musica e la Danza raccontano

Voce recitante Gianluca Medas

Interpreti Sara Pischedda e Luca Castellano

Pianoforte Manuele Pinna e Paola Meloni

Testo originale e regia di Gianluca Medas

Immagini degli aliievi del Liceo Artistico di Cagliari

Nuovo allestimento a cura del Teatro Comunale di Serrenti





05/05 ore 11,00 ore 17,00

Il Vento e la Fanciulla

La danza racconta

Interpreti Francesca Assiero Brà, Cristina Locci, Luana Maoddi, Senio G.B. Dattena

Coreografie Cristina Francesca Assiero Brà, Cristina Locci, Luana Maoddi

Musica originale Senio G.B. Dattena

Regia Senio G.B. Dattena





06/05 ore 11,00 ore 17,00

La Bella e la Bestia

La danza racconta

Liberamente tratto da Janne Marie Le Prince de Beaumont

Con Francesca Cara e Monica Serra

Drammaturgia Monica Serra

Scene e costumi realizzate nel laboratorio di Marco Nateri

Regia di Francesca Cara e Monica Serra

Produzione L’Effimero Meraviglioso





11/05 ore 11,00 13/05 ore 19,00

Il Carnevale degli animali

La musica racconta

Voce recitante Agnese Fois

Pianoforte Manuele Pinna e Paola Meloni

Testo originale e regia di Gianluca Medas

Disegni di Luisa Medas

Nuovo allestimento a cura del Teatro Comunale di Serrenti





19/05 ore 11,00 20/05 ore 19,00

Net’e Incantu

Favola moderna

Il teatro racconta

Interpreti Stefano Farris, Pino Mameli, Raimonda Mercurio

Collaborazione artistica Anselmo Spiga

Regia Giulio Landis

Musiche Francesco Medda Arrogalla

Testo e Regia Giulio Landis

Produzione Antas Teatro





26/05 ore 11,00 27/05 ore 19,00

Le Favole di Esopo

La Danza racconta

Riadattamento teatrale: Ivano Cugia

Interpreti Andrea Gandini, Cristina Orrù e Ivano Cugia

Coreografie: Cristina Orrù

Costumi: Stefania Dessì





31/05 ore 11,00 ore 17,00

Bianca e Rossa

La Danza racconta

Interpreti Matteo Corso, Senio G.B. Dattena, Cristina Locci, Rachele Montis

Regia, canzoni e costumi Senio G. B. Dattena

Musica Daniele Ledda

Costumi Cinzia Moro, Uwe Edler

con gli allievi dell’istituto Professionale per i Servizi Sociali S. Pertini (Cagliari)

Con cortese preghiera di diffusione

Cordiali saluti

Clara Mulas

Ufficio Stampa

Festival Favole Musicali

333.6080612