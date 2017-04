Saboris Antigus 2017 a Mogoro

Un percorso gastronomico, che vi trascinerà nelle strade del centro storico con alcuni dei vecchi portali che verranno aperti per l'occasione, dove potrete riassaporare i piatti poveri di un tempo, le cui ricette si sono tramandate di generazione in generazione.



Sapori e profumi che ritornano protagonisti per un pomeriggio a Mogoro all’insegna di un clima di festa e allegria.



La manifestazione è stata organizzata dalla Proloco Mogorese e dal Comune di Mogoro con il sostegno delle associazioni e con la partecipazione di tanti giovani ed anziani del paese.