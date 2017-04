Pasquetta 2017 sul Montiferru

Escursione panoramica tra i monti di Seneghe e di Cuglieri.

La giornata inizierà con un buon caffè alle ore 9:30 all’autogrill Esso sulla 131 altezza di Tramatza, punto d’incontro, da cui si partirà in auto tutti assieme per raggiungere il luogo dell’escursione.

Dopo un briefing iniziale, alle 10:30 circa ci incammineremo in un percorso ad anello di 6,5 Km accompagnati dal rumore dell’acqua all’ombra del bosco, passando in diversi punti panoramici con vista sulla costa che va dalla marina di Bosa alla marina di Cabras.



Pranzeremo in un bel prato nei pressi di un vecchio ovile sulla montagna.

Indicazioni per i partecipanti:

Prenotazioni

Informazion

Caratteristiche percorso

Chi può partecipare

Assicurazione

Costo

Pranzo

Abbigliamento

Luogo d’incontro

Dopo il pranzo campestre, verso le 16:00 riprenderemo il nostro cammino percorrendo buona parte del sentiero sulla cresta della montagna mentre il sole si abbassa all’orizzonte sul mare.Il rientro alle macchine è previsto per le ore 18.ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997Peri: chiamare o scrivere via mail all’indirizzo ixaset@gmail.com.Guida AIGAE e GAE : Luca Selis.: Percorso ad anello di 6,5 Km di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche).Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.: possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate di età compresa tra gli 8 e i 70 anni. I bambini di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un genitore e sono sotto la sua responsabilità.Vi chiediamo di farci presenti particolari esigenze o problemi di salute dei partecipanti al momento della prenotazione affinché possiamo tenerne conto nell’organizzazione dell’escursione (vi garantiamo la massima privacy). Il numero di partecipanti è limitato.: tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.di partecipazione: 15 € a persona, 7 € per i bambini dagli 8 ai 14 anni. Verrà corrisposto all’appello nel punto di ritrovo all’autogrill. Gruppi da 10 persone avranno una riduzione del costo di partecipazione a 12 €. Famiglie composte da due genitori e più di un figlio avranno una riduzione del costo di partecipazione a 40 € per tutta la famiglia.: Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Consigliato un litro e mezzo d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica. Sarebbe bello che ognuno portasse qualcosa e lo condividesse per pranzare tutti insieme com’è nella nostra tradizione.consigliato: Abbigliamento a strati, Maglia traspirante, Felpa in cotone con zip, Giacca a vento, Capellino per proteggere la testa dal sole, Crema solare protettiva.Obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking (alla caviglia per scongiurare possibili distorsioni) - Telo/tovaglia per il pranzo.: Ore 9:30 SS 131 Autogrill di Tramatza, di seguito le coordinate su Google Maps Eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente. L’evento potrebbe essere annullato per condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore sarete ad ogni modo avvisati almeno 5 giorni prima della data dell’evento.