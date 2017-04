Trekking "Onde Corsare" a spasso con Marinai e Pirati a Capo Spartivento

10 km di trekking guidato nella bellissima Capo Spartivento per dare il benvenuto alla primavera e rilassarsi prima della mangiata pasquale.

Un cammino lento, dove in silenzio potremo ammirarare la bellezza della nostra Isola e conoscere le storie di pirati e marinai.



Un percorso escursionistico adatto a tutti, anche ai bimbi sopra i 10 anni. Ci incontriamo alle ore 9.30 al bar Mongittu sulla strada per Domus de Maria.

Abbigliamento comodo, scarpe da trekking, gradito cappellino, tazza per la tisana e pranzo al sacco condiviso, acqua a sufficienza e per i più temerari costume da bagno.



Portate allegria e voglia di camminare!



Per info e adesioni contattare mariposasdesardinia@gmail.com oppure Silvia 3276677490. Contributo di 10 euro più la tessera associativa di 5 euro; si può anche scegliere la tessera assicurativa antifortunistica personale CSEN valida 1 anno su tutto il territorio nazionale.