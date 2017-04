1° Raduno Sardo Gommonauti a Bosa

Dal 2 al 4 giugno gommonauti.it sito web che vanta piu'di 60.000 apassionati iscritti di tutta Italia, organizza a Bosa il 1°Raduno Sardo gommonauti.L'evento sarà patrocinato da ANG, associazione nautica gommonauti, che da patrocinio e crea altre manifestazioni in tutta la penisola, come" Navighiamo Insieme", evento che dà la possibilità, per una giornata, a dei bambini diversamente abili ed ai loro accompagnatori di vivere l'emozione di navigare.

3 giugno

Grazie anche al comune di Bosa ci sara' la disponibilità in maniera gratuita di un area sicura per il parcheggio dei carrelli portabarca. Tutti gli appassionati del mare con barche e gommoni, sono invitati alla partecipazione a questo evento. In queste due giornate, si avrà la possibilità di navigare sul Temo e visitare le coste Bosane, oltre alle bellezze che offre il paese stesso.Un modo per stare insieme e condividere una passione,nel rispetto dell'ambiente e delle regole del mare stesse.Per il giorno,(giornata clou dell'evento) e' previsto un pranzo, preceduto da l'escursione in mare e sul Temo che partirà alle 09.00 dalle banchine del porto.L'organizzazione avrebbe trovato a basso costo, un battello a noleggio (spesa da dividere per il numero delle persone che ne faranno uso bambini compresi) che dara' la possibilità a coloro che non potranno portare il loro natante, di condividere l'evento insieme agli altri.Per chi volesse approfondire: http://www. gommonauti.it Sarà un bel modo per condividere con tutti i diportisti Sardi questa bella passione per il mare.