Anche quest'anno il Museo Civico di Sinnai organizza il laboratorio del pane.

Mercoledì 12 alle ore 17:00 impareremo come semola, lievito madre, acqua e sale si trasformano in coccoetti decorati e gustosi. In occasione della Pasqua, scopriremo insieme come i nostri antenati lavoravano il pane per imbandire le proprie tavole.

Vi aspettiamo in museo.

Costo del biglietto 5€