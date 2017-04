Gita in Barca nell’Arcipelago della Maddalena per Pasqua e Pasquetta 2017

Partenza : porto di Palau; Durata : circa 5 ore; Prezzo : 60 euro a persona. La gita comprende:

Escursione in Barca : destinazione l’isola di Santo Stefano o di Spargi (in base al meteo), costeggiando la magnifica costa di Palau e della Maddalena.

Trekking : circa due km di passeggiata leggera per raggiungere i punti panoramici e di interesse tra i graniti e la macchia mediterranea.



Guida turistica : la guida vi accompagnerà per tutto il percorso sino ai suggestivi fortini di Spargi o di S. Stefano raccontandovi la storia e i segreti dei luoghi oltre a curiosità botaniche e naturalistiche.

Spuntino : è previsto un gustoso pranzo al sacco con pane, formaggi e salumi locali, vino bianco di Gallura, snacks e succhi di frutta e acqua.