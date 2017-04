Escursione "I Minatori di San Benedetto e Malacalzetta"

Programma del 17 aprile 2017:

ore 8.30 incontro in Piazza Sella, ad Iglesias;

ore 8.45 partenza in auto per San Benedetto;

ore 9.15 avvio escursione a piedi;

ore 9.30 pozzo Zimmermann, piano inclinato e Decauville;

ore 12.00 scavi minerari di Punta Ricosta, Coremò e Malacalzetta;

ore 13.00 sosta per il pranzo al sacco a Malacalzetta ore 17.00 Decauville di Coremò e rientro a San Benedetto.



Punti di interesse : villaggio di San Benedetto, testimonianze minerarie di pozzo Zimmermann, Decauville con vagoncini, piani inclinati, scavi e miniere di Punta Ricosta, Coremò e Malacalzetta.

Durata media: 7 - 8 ore. Quote (min / max): 380 - 736 m.s.l.m. Lunghezza : m. 10.500. Numero pa ssi: 17.800 - 20.100

Impegno : tre pallini di cinque. Consumo medio calorico: 1.700 - 2.000 calorie.

Località: San Benedetto (CI) Incontro: piazza Sella, ad Iglesias; (N 39°18’47.0” – E 008°32’11.8”).



Quota di partecipazione : 15 euro. La quota comprende: accompagnamento con guida escursionista iscritta nell’Albo Regionale Note e suggerimenti: è obbligatorio dotarsi di un abbigliamento comodo e confortevole adatto alla situazione, con pantaloni lunghi e scarponcini da trekking. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione, ed essere in buono stato di salute generale.

Cibo e bevande a discrezione di ciascuno.



Prenotazione : confermata all’indirizzo iglesiasmt@yahoo.it entro sabato 15 aprile indicando le tue generalità, il tuo numero di telefono, la tua e. mail e l’età dei partecipanti se rappresenti un gruppo.



Ospitalità : per chi preferisce soggiornare in loco, evitando incredibili levatacce o disagevoli rientri notturni o semplicemente per godere della piacevole compagnia in un week-end fuori porta, sarà nostra cura segnalarti le migliori soluzioni tra case private, B & B, agriturismo, alberghi a 2 - 3 e 4 stelle, residence, ristoranti e pizzerie.



Il dettaglio dell’ itinerario I MINATORI DI SAN BENEDETTO E MALACALZETTA lo trovi su Facebook nelle note di Sardegna Fluminimaggiore.org.

http://



INFO e PRENOTAZIONI :

Pierpaolo Putzolu - IGLESIAS MINE TOUR Tel. 320 2355115 iglesiasmt@yahoo.it

Account Facebook: iglesias mine tour



Lino Cianciotto - SARDEGNA FLUMINIMAGGIORE.ORG Tel. 347 6757476 info@fluminimaggiore.org linocianciotto@naturalmentesardegna.org

Account Facebook: Sardegna Fluminimaggiore.org media: 7 - 8 ore.(min / max): 380 - 736 m.s.l.m.: m. 10.500.ssi: 17.800 - 20.100: tre pallini di cinque. Consumo medio calorico: 1.700 - 2.000 calorie.Località: San Benedetto (CI) Incontro: piazza Sella, ad Iglesias; (N 39°18’47.0” – E 008°32’11.8”).: 15 euro. La quota comprende: accompagnamento con guida escursionista iscritta nell’Albo Regionale Note e suggerimenti: è obbligatorio dotarsi di un abbigliamento comodo e confortevole adatto alla situazione, con pantaloni lunghi e scarponcini da trekking. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione, ed essere in buono stato di salute generale.Cibo e bevande a discrezione di ciascuno.: confermata all’indirizzo iglesiasmt@yahoo.it entro sabatoindicando le tue generalità, il tuo numero di telefono, la tua e. mail e l’età dei partecipanti se rappresenti un gruppo.: per chi preferisce soggiornare in loco, evitando incredibili levatacce o disagevoli rientri notturni o semplicemente per godere della piacevole compagnia in un week-end fuori porta, sarà nostra cura segnalarti le migliori soluzioni tra case private, B & B, agriturismo, alberghi a 2 - 3 e 4 stelle, residence, ristoranti e pizzerie.Il dettaglio dell’I MINATORI DI SAN BENEDETTO E MALACALZETTA lo trovi su Facebook nelle note di Sardegna Fluminimaggiore.org.http:// www.facebook.com Pierpaolo Putzolu - IGLESIAS MINE TOUR Tel. 320 2355115 iglesiasmt@yahoo.itAccount Facebook: iglesias mine tourLino Cianciotto - SARDEGNA FLUMINIMAGGIORE.ORG Tel. 347 6757476 info@fluminimaggiore.org linocianciotto@naturalmentesardegna.orgAccount Facebook: Sardegna Fluminimaggiore.org